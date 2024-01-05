- Spor

Sergen Yalçın gelir gelmez göndermişti, Arda Turan hemen transfer etti

Antalyaspor'da Sergen Yalçın döneminin başlamasının ardından sözleşmesi fesh edilen Sinan Gümüş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a transfer oldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sergen Yalçın gelir gelmez göndermişti, Arda Turan hemen transfer etti mask

Antalyaspor'da Dortmund'a giden Nuri Şahin'in yerine teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, ilk olarak takımın tecrübeli futbolcularından Sinan Gümüş ile yollarını ayırmıştı.
Bu gelişmenin ardından Sinan Gümüş rotasını İstanbul'a çevirmişti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile görüşmelere başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Eyüpspor bu transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" diye duyurdu.
30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce  Galatasaray, Genoa,  Fenerbahçe'de de oynamıştı.
Sinan Gümüş, geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 15,  Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı, skor katkısı sağlayamadı.

Kaynak: yeniçağ
# türkiye, Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüpspor

05 Oca 2024 - 10:36 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.541.531 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL