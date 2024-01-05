Sergen Yalçın gelir gelmez göndermişti, Arda Turan hemen transfer etti

Antalyaspor'da Dortmund'a giden Nuri Şahin'in yerine teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, ilk olarak takımın tecrübeli futbolcularından Sinan Gümüş ile yollarını ayırmıştı.

Bu gelişmenin ardından Sinan Gümüş rotasını İstanbul'a çevirmişti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile görüşmelere başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Eyüpspor bu transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" diye duyurdu.

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe'de de oynamıştı.

Sinan Gümüş, geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı, skor katkısı sağlayamadı.

Kaynak: yeniçağ