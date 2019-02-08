Büyükgöz'den ‘Menekşe’nin çınarına tarihi ziyaret

AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, 3. Lig 1. grupta mücadele eden Gebzespor'un hayatta kalan tek kurucu üyesi Ahmet Ataç'ı evinde ziyaret etti. 92 yaşındaki Ataç'ı ve ailesini evinde ziyaret eden Büyükgöz, "Gebzespor bugün Gebze'nin en önemli markasıdır. Bu anlamda 1955 yılında dostlarıyla birlikte yola çıkarak bu önemli marka değerini Gebze'ye kazandıran Ahmet amcamıza teşekkür ediyor, hayatını kaybeden tüm kurucularımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

ATAÇ'TAN DUA İSTEDİ

Gebze'ye hizmet etmek için yola çıktıklarını dile getiren Büyükgöz, "2004-2009 yılları arasında Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Gebzespor'un şampiyonluğunu yaşadık. Gebze'de spor alanında projeler hayata geçirerek gençlerimizin spor alışkanlığını elde etmesi, ilçemizin göğsümüzü kabartacak sporcular yetiştirmesi için çaba göstereceğiz" diyerek Gebzespor'un kurucu üyesi Ahmet Ataç'tan dua istedi.