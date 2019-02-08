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Kullarlı Emirhan, Kocaelispor’da

Kullarspor Futbol Akademisi sporcusu 2004 doğumlu genç yetenek Emirhan Kaşıkçı, Kocaelispor U-15 Akademi takımına transfer oldu.

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Kullarspor Futbol Akademisi sporcusu 2004 doğumlu genç yetenek Emirhan Kaşıkçı, Kocaelispor U-15 Akademi takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, sporcumuz, ailesi ve Kocaelisporumuz için hayırlı olsun. Yolun açık olsun Emirhan Kaşıkçı” mesajı yayınlandı.

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