Kullarlı Emirhan, Kocaelispor’da

Kullarspor Futbol Akademisi sporcusu 2004 doğumlu genç yetenek Emirhan Kaşıkçı, Kocaelispor U-15 Akademi takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, sporcumuz, ailesi ve Kocaelisporumuz için hayırlı olsun. Yolun açık olsun Emirhan Kaşıkçı” mesajı yayınlandı.