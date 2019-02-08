Fatih Kıyar, sert çıktı

Pazar günü oynadıkları Gölcük İ.Y.-Nusretiyespor U-19maçının hakemine isyan eden Nusretiyespor yöneticisi Fatih Kıyar, Ankara ve İstanbul’a yürüme kararı aldıklarını söyledi. Hakeme ateş püsküren Kıyar mesajında özetle şu görüşlere yer verdi: Ben bütün kulüp başkanlarına sesleniyorum: federasyon başkanına eleştiri değil, destek zamanıdır. Büyük oyunlar içindeyiz. Bu gizli çekişmelerden en büyük zararları, cebinden para harcayan kulüpler görecektir. Murat Aydın’ın büyük başarısı var. Pazar günü maçımızı yöneten hakemi gördükten sonra, bugüne kadar maçlarımızı kötü yöneten hakemlere haksızlık etmişim. Biz kulüpler her şeyi hak ediyoruz. Birbirimizle çekişirsek, hep zararı biz görürüz. Toplanalım, Murat başkanla konuşup, yapılması gereken her şeyi yapalım. Ben futbolcularımla kalabalık bir grup Ankara’ya İstanbul’a ses getirecek şekilde hareket etme kararı aldım.