Adnan Köşker'e teşekkürler!

Gebzespor yönetimi son kez Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in makamına çıktı. Başkan Abbas Sır ve beraberindeki yöneticiler, AK Parti tarafından aday gösterilmeyen ve 31 Mart’ta görevi süresi dolacak olan Köşker’e, Gebzespor’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ziyareti geçekleştirdi.