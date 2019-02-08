Gebzespor yönetimi son kez Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in makamına çıktı. Başkan Abbas Sır ve beraberindeki yöneticiler, AK Parti tarafından aday gösterilmeyen ve 31 Mart’ta görevi süresi dolacak olan Köşker’e, Gebzespor’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ziyareti geçekleştirdi.
Bugün 12:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Adnan Köşker'e teşekkürler!
Gebzespor yönetimi son kez Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in makamına çıktı.
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Bugün 12:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz