BAŞKİM 2023’te 338 kişinin istihdamına vesile oldu

İş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam eden Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), ilçede ikamet eden vatandaşlara iş umudu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliğine destek olmak, vatandaşların iş ve meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, iş arayanlar ile iş verenlerin buluşma adresi oldu. Başkan Özlü’nün de büyük önem verdiği Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkanlarını, ilçede ikamet eden iş arayışında olanları, bölgedeki işverenler ile aynı sistemde eşleştirerek işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. İŞKUR ile de işbirliği içerisinde çalışan BAŞKİM, hizmete girdiği Mayıs 2019’dan beri bin 641 Başiskeleli’yi iş sahibi yaptı. İşe girenler kadar firma sahiplerinin de büyük bir memnuniyet duyduğu Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2023 yılı sonunda aracı olduğu firma sayısını 328 firmadan 379 firmaya çıkararak ilçedeki vatandaşların iş olanaklarını ve seçeneklerini de artırdı. 2023 sonuna doğru yaklaşık 4 yılda 7100 işlem yaparak yoğun çalışma temposunda çalışan BAŞKİM, istihdam seferberliğine desteğini artırarak sürdürüyor.

Sertifikalı eğitimlerle genç ve nitelikli gençler istihdama kazandırıldı

Başiskeleli gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hibe programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hazırlanan Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi'nde sertifikalı mesleki eğitimler de 2023 yılında gençlere verilmeye başlandı. AutoCad-SolidWorks eğitimlerinden kaynakçılık atölyesine, elektrik-makine bakım atölyesi eğitimlerden marangoz mobilya atölyesine CNC lazer kesim kurslarından hidrolik pnömatik eğitimlerine kadar çeşitli sertifikalı eğitimlerle genç ve nitelikli gençler istihdama kazandırıldı.