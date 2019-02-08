Olay, Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Manis, 41 P 9859 plakalı servis minibüsü ile bir fabrikada çalışan işçileri evlerinden almaya giderken aracın motor kısmından gelen sesleri fark etti. Aracını durduran sürücü, motor kısmında bir kedinin olduğunu anlayınca durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi girdiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Tazyikli su ile kediyi korkutarak motordan çıkmasını sağlamaya çalışan ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından motordan çıkan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı.
Bugün 13:25 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:27 TSİ
Servis aracının motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
Dilovası ilçesinde bir servis aracının motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 13:25 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz