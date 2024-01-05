Kars'taki korkunç kazadan Derince'yi üzen haber: Belediye personeli hayatını kaybetti

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği, 5-6-7 Ocak’ta Kars Sarıkamış’ta gerçekleştirilecek anma için dün gece iki otobüs ile yola çıktı. Bugün başlayacak olan anma etkinliklerine Kocaeli’den de çok sayıda Karslı katılım sağladı. Bir tur firmasından kiralanan otobüslerle yola çıkan kafile anmanın bulunduğu noktaya az bir süre kala kazaya karıştı. Edinilen bilgilere göre saat 07.45 sıralarında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında kar yüzünden kayganlaşan yolda kayan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bir başka yolcu otobüsü de kayarak önündeki otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs şoförü, ekipler tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre; 38 yaşındaki Derince Belediye personeli şoför Ömer Urağ ile geziye katılanlardan Faruk Akbulak yaşamlarını yitirdi. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Faruk Akbulak’ın Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Ertekin Akbulak’ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerindeki ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ise o sırada yolda bulunan bir kişi tarafından an be an kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.