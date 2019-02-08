Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:31 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:52 TSİ

Google'da en çok aranan aday belli oldu

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, Google arama motorunda en çok aranan aday oldu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, Google arama motorunda en çok aranan aday oldu.

YERELDE DE İNTERNETTE DE AHMET ÖZEN

İsmi bir hafta önce Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Özen, Google'da 'Ahmet Özen', 'Ahmet Özen İzmit', 'Ahmet Özen Saadet' aramalarıyla binlerce kez aranarak en çok ziyaret edilenler arasına girdi.

Ahmet Özen konuyla ilgili duygularını şöyle ifade etti:

"Adaylığımın açıklanmasıyla İzmit'te dengelerin değişeceğini biliyordum. İki aday arasında tercih yapma mecburiyetinde bulunan insanların umut kapısı olarak yola çıkmıştık. Son bir hafta içerisinde de gerçekten gittiğimiz her yerde de bu heyecanı, bu umudu, insanların bizden büyük beklentiler içerisinde olduğunu gördük. Tabi kentteki bu sahiplenmişliğin internet alemine de yansıması bizi mutlu etti. İzmit için, İzmitli için adımızdan daha çok söz ettirmeye devam edeceğim. İzmit'teki bu havayı daha ilk haftadan yakaladığımıza inanıyorum. Seçimler daha yeni başlıyor."

***

Bugün 13:31 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek mask
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi mask
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi mask
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı" mask
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"
Canlı yayında soruları yanıtlayacak mask
Canlı yayında soruları yanıtlayacak
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi mask
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası mask
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL