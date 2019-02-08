Google'da en çok aranan aday belli oldu

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, Google arama motorunda en çok aranan aday oldu.

YERELDE DE İNTERNETTE DE AHMET ÖZEN

İsmi bir hafta önce Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Özen, Google'da 'Ahmet Özen', 'Ahmet Özen İzmit', 'Ahmet Özen Saadet' aramalarıyla binlerce kez aranarak en çok ziyaret edilenler arasına girdi.

Ahmet Özen konuyla ilgili duygularını şöyle ifade etti:

"Adaylığımın açıklanmasıyla İzmit'te dengelerin değişeceğini biliyordum. İki aday arasında tercih yapma mecburiyetinde bulunan insanların umut kapısı olarak yola çıkmıştık. Son bir hafta içerisinde de gerçekten gittiğimiz her yerde de bu heyecanı, bu umudu, insanların bizden büyük beklentiler içerisinde olduğunu gördük. Tabi kentteki bu sahiplenmişliğin internet alemine de yansıması bizi mutlu etti. İzmit için, İzmitli için adımızdan daha çok söz ettirmeye devam edeceğim. İzmit'teki bu havayı daha ilk haftadan yakaladığımıza inanıyorum. Seçimler daha yeni başlıyor."

***