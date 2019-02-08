İYİ Parti’nin Başiskele adayı belli oldu

CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında ilçe belediyelerini kendi aralarında paylaşmıştı. Başiskele ilçesi ise İYİ Parti’ye bırakılmıştı. İYİ Parti Başiskele’de aday arayışına girdi. Öte yandan millet ittifakının,Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’yu destekleyecekleri öne sürülmüştü.Mutlu için İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve SP İl Başkanı Nurettin Çelik görüştü. Ancak uzlaşı sağlanamadı. Çünkü, Başkan Şanbaz Yıldız Başiskele’de Zafer Mutlu’yu desteklemeye karşılık SP’den Çayırova’da İlhami Bayrak’ı desteklemesi istedi. Ancak SP teklife sıcak bakmayınca Zafer Mutlu’yu destekleme kararı rafa kalktı. Bunun üzerine İYİParti, Başiskele’ye kadın aday ilçe yöneticisi Dilek Turan’ı gösterdi. Selin BECER