CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında ilçe belediyelerini kendi aralarında paylaşmıştı. Başiskele ilçesi ise İYİ Parti’ye bırakılmıştı. İYİ Parti Başiskele’de aday arayışına girdi. Öte yandan millet ittifakının,Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’yu destekleyecekleri öne sürülmüştü.Mutlu için İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve SP İl Başkanı Nurettin Çelik görüştü. Ancak uzlaşı sağlanamadı. Çünkü, Başkan Şanbaz Yıldız Başiskele’de Zafer Mutlu’yu desteklemeye karşılık SP’den Çayırova’da İlhami Bayrak’ı desteklemesi istedi. Ancak SP teklife sıcak bakmayınca Zafer Mutlu’yu destekleme kararı rafa kalktı. Bunun üzerine İYİParti, Başiskele’ye kadın aday ilçe yöneticisi Dilek Turan’ı gösterdi. Selin BECER
Bugün 13:35 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
İYİ Parti’nin Başiskele adayı belli oldu
Millet İttifakında kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan Başiskele’de belediye başkan adayı olarak ilçe yöneticisi Dilek Turan gösterildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:35 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - akp liler burada saadet adayına sıcak bakıyorlar , yorumlardan öyle anlaşılıyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.