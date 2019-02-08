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İYİ Parti’nin Başiskele adayı belli oldu

Millet İttifakında kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan Başiskele’de belediye başkan adayı olarak ilçe yöneticisi Dilek Turan gösterildi.

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CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında ilçe belediyelerini kendi aralarında paylaşmıştı. Başiskele ilçesi ise İYİ Parti’ye bırakılmıştı. İYİ Parti Başiskele’de aday arayışına girdi. Öte yandan millet ittifakının,Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’yu destekleyecekleri öne sürülmüştü.Mutlu için İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve SP İl Başkanı Nurettin Çelik görüştü. Ancak uzlaşı sağlanamadı. Çünkü, Başkan Şanbaz Yıldız Başiskele’de Zafer Mutlu’yu desteklemeye karşılık SP’den Çayırova’da İlhami Bayrak’ı desteklemesi istedi. Ancak SP teklife sıcak bakmayınca Zafer Mutlu’yu destekleme kararı rafa kalktı. Bunun üzerine İYİParti, Başiskele’ye kadın aday ilçe yöneticisi Dilek Turan’ı gösterdi. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - akp liler burada saadet adayına sıcak bakıyorlar , yorumlardan öyle anlaşılıyor .

Yanıtla . 0Beğen 08 Şubat 14:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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