BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gebze Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıklayan Serap Çakır'a destek artarak devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Gebze eski ilçe başkanı Zülfikar Şahin, 31 Mart seçimlerinde Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır'ı destekleyeceğini açıkladı.

GEBZE'NİN GELECEĞİ İÇİN

Destek açıklamaları nedeniyle Büyük Birlik Partisi (BBP) Gebze eski ilçe başkanı Zülfikar Şahin'e teşekkür eden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Gebze'nin geleceği için çocuklarımızın yarınları için birlik olmamız gerekiyor" dedi. 2014 yerel seçimlerinde BBP'den Gebze Belediye Başkanı Adayı da olan Zülfikar Şahin, "Gebze'ye değer katacağına inandığım için 31 Mart'ta Serap hanımı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

31 MART'TA OYLAR SERAP ÇAKIR'A

Adaylığını açıkladığı günden bu yana her görüşten seçmenin desteğini alan Bağımsız Gebze Belediyesi Başkan Adayı Serap Çakır, seçim çalışmalarında farklı siyasi parti üyelerinin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar, siyasi parti üyesi olmalarına rağmen 31 Mart seçimlerinde Serap Çakır'a oy vereceklerini dile getiriyor.