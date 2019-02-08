CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe’nin kayınpederi İl Kültür Müdürü Adnan Zanburkan görevden alındı. Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla görevden alınan Zanburkan’ın yeni görev yeri hafta başı belli olacak.

4 DEFA GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları yer aldı. Kararlara göre, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, görevden alındı. Daha önce de üç kez görevden alınıp 4 kez göreve iade edilen Zanburkan son kararnamenin ardından 4’üncü defa görevden alınmış oldu.

EN HIZLI GÖREVDEN ALINAN BÜROKRAT ÜNVANI

2014 yılında da görevden alınan Adnan Zanburkan açtığı davayla göreve iade edilmiş ve makam odasına geçtikten sonra kendine çay söylemişti. Gelen çayı içemeden bir kez daha görevden alınmıştı. Yaşadığı bu olayla ülkenin en hızlı görevden alınan bürokratı olan Zanburkan, uzun bir süredir bu görevde bulunuyordu.

SİYASİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla karar ile görevden alınan Adnan Zanburkan’ın bu defaki görevden alınma nedeninin siyasi olduğu öne sürülüyor. Bilindiği gibi Derince’de iddialı bir seçim çalışması içerisinde olan damadı CHP’li Av. Sertif Gökçe Zanburkan’ın damadı. Yeni görev yeri henüz belli olmayan Adnan Zanburkan’ın yeniden göreve iade davası açması bekleniyor.

YENİ MÜDÜR KİM OLACAK?

Daha önce görevden alındığı dönemde yerine atanan Mehmet Kesen’in yeniden, Adnan Zanburkan’dan boşalan İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanması bekleniyor.