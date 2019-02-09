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2-B’de lider, işini şansa bırakmak istemiyor

Kocaeli 2. Küme Futbol Ligi B Grubu’nun cumartesi mesaisi heyecanı yaşanıyor.

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Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi B Grubu’nun cumartesi mesaisi heyecanı yaşanıyor. 9 puanlı lider Yeni Kandıra, arayı açmak için çaba gösterirken bugün Körfez Atılım ile belki rahat gözüken bir maç oynayacak ama işini şansa bırakmak istemiyor. Lider takipçisi 7 puanlı İzmit Gültepe ise 3 maçta 2 galibiyeti bulunan ligin yenisi Erenlerspor müthiş bir maç oynayacak.

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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