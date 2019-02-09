Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi B Grubu’nun cumartesi mesaisi heyecanı yaşanıyor. 9 puanlı lider Yeni Kandıra, arayı açmak için çaba gösterirken bugün Körfez Atılım ile belki rahat gözüken bir maç oynayacak ama işini şansa bırakmak istemiyor. Lider takipçisi 7 puanlı İzmit Gültepe ise 3 maçta 2 galibiyeti bulunan ligin yenisi Erenlerspor müthiş bir maç oynayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:05 TSİ
2-B’de lider, işini şansa bırakmak istemiyor
Kocaeli 2. Küme Futbol Ligi B Grubu’nun cumartesi mesaisi heyecanı yaşanıyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz