2-B’de lider, işini şansa bırakmak istemiyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi B Grubu’nun cumartesi mesaisi heyecanı yaşanıyor. 9 puanlı lider Yeni Kandıra, arayı açmak için çaba gösterirken bugün Körfez Atılım ile belki rahat gözüken bir maç oynayacak ama işini şansa bırakmak istemiyor. Lider takipçisi 7 puanlı İzmit Gültepe ise 3 maçta 2 galibiyeti bulunan ligin yenisi Erenlerspor müthiş bir maç oynayacak.