Kocaeli 2. Küme Futbol Ligi D Grubu lideri Harbişspor, zirvedeki yerini sağlamlamak için tüm önlemlerini aldı. 9 puanlı takım, 4 puanlı Gölcük Çiftlikspor karşısında gereken ciddiyeti göstererek hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor. İkinci sıradaki 7 puanlı Balabanspor ise, lideri rahatsız eden tek takım olarak bugün Karamürsel Akçat ile karşılaşacak. Akçat’ın 3 maçta sadece 3 puanı var.
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2-D’de Harbiş önlemini aldı
Kocaeli 2. Küme Futbol Ligi D Grubu lideri Harbişspor, zirvedeki yerini sağlamlamak için tüm önlemlerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz