2-D’de Harbiş önlemini aldı

Kocaeli 2. Küme Futbol Ligi D Grubu lideri Harbişspor, zirvedeki yerini sağlamlamak için tüm önlemlerini aldı. 9 puanlı takım, 4 puanlı Gölcük Çiftlikspor karşısında gereken ciddiyeti göstererek hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor. İkinci sıradaki 7 puanlı Balabanspor ise, lideri rahatsız eden tek takım olarak bugün Karamürsel Akçat ile karşılaşacak. Akçat’ın 3 maçta sadece 3 puanı var.