2-F’de lider Türkeli dinleniyor takipçileri fırsat kolluyor

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Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi F Grubu’nda lider Darıca Türkeli Gençlik 3 maçta 9 puan toplayarak ses getirirken, 6 puanlı iki takipçi bugün karşılaşıyor ve fırsat kaçırmak istemiyor. Beylikbağı Karadeniz ile Çayırova G.B.’nin maçının sonucu merakla bekleniyor.