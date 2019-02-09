Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi F Grubu’nda lider Darıca Türkeli Gençlik 3 maçta 9 puan toplayarak ses getirirken, 6 puanlı iki takipçi bugün karşılaşıyor ve fırsat kaçırmak istemiyor. Beylikbağı Karadeniz ile Çayırova G.B.’nin maçının sonucu merakla bekleniyor.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:07 TSİ
2-F’de lider Türkeli dinleniyor takipçileri fırsat kolluyor
Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi F Grubu’nda lider Darıca Türkeli Gençlik 3 maçta 9 puan toplayarak ses getirirken, 6 puanlı iki takipçi bugün karşılaşıyor ve fırsat kaçırmak istemiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz