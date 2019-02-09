U-19 Futbol Ligi’nde 7 maç oynanacak

Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün 9 maç oynanacak. A, B ve D Grubu’nda oynanacak maçlar, Gölcük, Derince, Darıca ve Çayırova’da programa alındı… Maçlar bol gol ve heyecan vaat ediyor.
A-HİSAREYN-İZMİT G.B 15.00 HİSAREYN
A-S.DOĞAN-ARSLANBEY G. 19.00 KAVAKLI
A-B.DER. -İLİMTEPE FK 15.00 DERİNCE SUNİ
B-D.DERE –DER.BİRLİK 18.00 D.DERE
D-ÇERKEŞLİ-DENİZLİKÖYÜ 16.00 ÇERKEŞLİ
D-DARICA-SULTANORHAN 15.00 N.HATUN
D-ÇAYIROVA-DİLOVASI B. 14.00 Ç.KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz