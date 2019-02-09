U-19 Futbol Ligi’nde 7 maç oynanacak

Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün 9 maç oynanacak. A, B ve D Grubu’nda oynanacak maçlar, Gölcük, Derince, Darıca ve Çayırova’da programa alındı… Maçlar bol gol ve heyecan vaat ediyor.

A-HİSAREYN-İZMİT G.B 15.00 HİSAREYN

A-S.DOĞAN-ARSLANBEY G. 19.00 KAVAKLI

A-B.DER. -İLİMTEPE FK 15.00 DERİNCE SUNİ

B-D.DERE –DER.BİRLİK 18.00 D.DERE

D-ÇERKEŞLİ-DENİZLİKÖYÜ 16.00 ÇERKEŞLİ

D-DARICA-SULTANORHAN 15.00 N.HATUN

D-ÇAYIROVA-DİLOVASI B. 14.00 Ç.KUŞTEPE