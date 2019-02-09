U-16 Futbol Ligi’nde 7 grupta 8 maç var

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde 7 grupta toplam 8 maç oynanacak. A, B, C, D, E, G ve H grubu takımları sahaya çıkmıyor.
Program şöyle…
A-41 FUTBOL K.-ÇAMLITEPE 16.00 CEPHANELİK
B-ÜÇYOLDOĞU-Y.SERDAR 14.00 CEPHANELİK
C-FATİH NEŞE-HEREKE YILDIZ 15.00 M.A.KAĞITÇI
D-GÖLCÜK İ.Y.-BAŞİSKELE B. 15.00 KAVAKLI
E-KULLAR-G.ŞİRİNKÖY 15.00 Ş.A.KULAKSIZ
E-KARTEPE B.-SARIMEŞE B. 13.00 ARSLANBEY
G-ÇAYIROVA B.-M.KENT 16.00 KUŞTEPE
H-BALKAN-DARICA MARTI 13.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz