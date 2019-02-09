U-14 Futbol Ligi’nde 13 maç oynanacak

Kocaeli U-14 Futbol Ligi’ne bugün yine yoğun bir gündemle devam ediliyor. Sömestr tatilinde sahaları dolduran gençler, bu kez de hafta sonu yoğunluğu yaşıyor. Programa göre 13 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-YENİŞEHİR-K.GENÇ 11.00 CEPHANELİK

B-D.BİRLİK-ARSLAN. 13.00 DERİNCE SUNİ

B-MARMARA-KÖRFEZ İL. 13.00 M.ALİ KAĞITÇI

D-YEŞİLOVA-ÇINARLI 12:30 CEPHANELİK

E-YAZLIK-B.DAMLAR 13.00 HİSAREYN

E-GÖLCÜK İ.Y.-D.DERE 13.30 KAVAKLI

F-DOĞANTEPE-K.M.İ.Y 12.00 Ö.H.DEMİR

F-S. DOĞAN-HİSAREYN 12.00 KAVAKLI

G-BEYLİKBAĞI-M.FENARİ 11.00 BEYLİKBAĞI

G-YAVUZSELİM-ÇERKEŞLİ 12:30 BEYLİKBAĞI

G-ÇAYIROVA G.B.-TRAKYA 19.00 ŞEKERPINAR

G-DARICA G.B.-MUTLUKENT 13.30 N.HATUN

H-D.MARMARA-Ç.OVA BLD. 12.00 N.HATUN