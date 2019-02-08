Ateşspor’un şampiyonluk kupası başkan adayı Kocaman’dan

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, ilçe yöneticileri ile birlikte Derince Stadı’nda oynanan Köseköy Ateşspor - Dilovası Belediyespor Play-Off final karşılaşmasını izledi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı Köseköy Ateşspor 2-1 kazanarak 1. Amatör Küme’den Süper Amatör'e çıktı.

KOCAMAN TEBRİK ETTİ

Köseköy Ateşspor - Dilovası Belediyespor karşılaşmasını büyük bir heyecan içerisinde izleyen Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman, karşılaşma sonunda elde edilen başarıdan dolayı Köseköy Ateşspor Kulüp Başkanı Ali Hancı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan adayı Kocaman “Kartepe, spor alanında çok zengin bir ilçedir. Birçok takımınız liglerde mücadele etmektedir. Kartepe’nin potansiyelini spor yapan gençlerimiz göstermektedir” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Köseköy Ateşspor’un şampiyonluk kutlamasına katılan AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman “Kartepe sporun her branşında yapılmaktadır. Kartepe’de bu zamana kadar spor alanında birçok yatırım yapıldı. Yeni dönemde inşallah bu yatırımlara devam edilecektir. Kartepe’de spor alanında elde edilen başarılar bizleri gururlandırmaktadır” şeklinde konuştu.