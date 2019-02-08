Dursun: Sözde değil özde tam destek

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Yavuz Selim Spor Lokali’ni ziyaret etti. Burada Yavuz Selim Spor Kulüp Başkanı Taner Aygün ve yöneticilerle görüşen Başkan Adayı Dursun “Amatör spor kulüplerini kalkındıracağız, sporu geliştireceğiz” dedi.

KULÜP LOKALİNE GİTTİ

Kulüp Başkanı Taner Aygün, yöneticiler ve sporseverlerle buluşan Başkan Adayı Dursun, “Spor bizim için değerli. Spor önceliklerimiz arasında. Tüm spor kulüplerine destek olacağız, bu anlamda projelerimiz var. Yavuz Selimspor ve daha pek çok amatör takımımız var. Çoğunun maddi manevi sıkıntıları yer alıyor. Göreve gelir gelmez amatör branşları hareketlendiren, onlara lafta değil, gerçek anlamda destek olan bir sistem kuracağız. Sadece futbol değil tüm spor branşlarını hareketlendireceğiz. Gençlerimiz spora özendirilmeli sporla ilgili aktiviteler yapmalı. Sporla ilgili projelerimiz tüm kenti kapsayacak” şeklinde konuştu.