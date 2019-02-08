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Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki!

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, AKP Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ün  “İzmit ile Büyükşehir birbirine uyumlu olmalı” sözlerine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

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Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, AKP Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ün  “İzmit ile Büyükşehir birbirine uyumlu olmalı” sözlerine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Özen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sormak istiyorum: İzmit Belediyesinin tek başına kalması ne demektir? Şayet İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi farklı partilerden olursa Büyükşehir Belediyesi İzmit’e gereken desteği vermeyecek midir, ötekileştirici bir yöntem ile mi hareket edecektir, şayet bu iki belediye birbirinden farklı siyasi görüşe sahip başkanlarda olursa çatışma mı yaşanacaktır? Onlarca farklılığına rağmen bir ve beraber olmanın, uyum içinde yaşamanın yolunu bulan bu millet,  kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dil kullananlara hiçbir zaman itibar etmemiştir. Bu tür bir yaklaşımın sahiplerini de yalnız bırakmış ve onları desteklememiştir. Yine aynısı olacaktır.

BU ÜSLUP AYNI PARTİNİN BÜYÜKŞEHİR ADAYINA DA HAKARETTİR

Öte yandan bahsi geçen adayın kullandığı bu üslup bırakın kendisine oy toplamayı, kendi partisinin Büyükşehir adayına bile oy kaybettirir. Fakat siyaseti oy toplama aracı olarak görenler bilmeliler ki, bizim için siyaset insanlara hizmet sanatıdır. Lakin onların bu söylemleri doğal olarak insanların aklına şu soruları getiriyor:  Kendi partisinin Büyükşehir adayı bir başkan seçilirse,  partizanlık mı yapacaktır? Bunların hizmet anlayışı benim partime oy verdin ya da vermedin hesabına göre mi değişecektir? Bu anlayış nasıl savunulabilir? Demokratik seçim böyle mi olur? Ben bu ifadeleri aynı zamanda bu ekibin Büyükşehir adayına da bir hakaret olarak görüyorum. Yaşanılan bu yakışıksız hadiseyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Bugün 14:17 TSİ - Siyaset

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