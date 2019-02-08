Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.
Bugün 14:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:18 TSİ
3 bin 243 personel alınacak!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz