Bugün 14:21 TSİ - Spor

3 bin 243 personel alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.