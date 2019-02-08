Aygün destek için tribünlerde

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim gezileri kapsamında ilçenin mahalle takımlarından Sırrıpaşa FK’nin Süper Amatör’deki mücadelesini izlemek için Derince Stadı’ndaydı. Sırrıpaşa FK’yı play-off’taki ilk maçında yalnız bırakmayan Zeki Aygün, Derinceliler ile birlikte tribüne çıktı, heyecana ortak oldu. Maç sonunda soyunma odasına giren ve Sırrıpaşa FK’lı oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Aygün, bundan sonraki maçları için de başarı diledi.