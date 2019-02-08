AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim gezileri kapsamında ilçenin mahalle takımlarından Sırrıpaşa FK’nin Süper Amatör’deki mücadelesini izlemek için Derince Stadı’ndaydı. Sırrıpaşa FK’yı play-off’taki ilk maçında yalnız bırakmayan Zeki Aygün, Derinceliler ile birlikte tribüne çıktı, heyecana ortak oldu. Maç sonunda soyunma odasına giren ve Sırrıpaşa FK’lı oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Aygün, bundan sonraki maçları için de başarı diledi.
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:29 TSİ
Aygün destek için tribünlerde
AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim gezileri kapsamında ilçenin mahalle takımlarından Sırrıpaşa FK’nin Süper Amatör’deki mücadelesini izlemek için Derince Stadı’ndaydı.
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Bugün 14:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz