Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:29 TSİ

Aygün destek için tribünlerde

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim gezileri kapsamında ilçenin mahalle takımlarından Sırrıpaşa FK’nin Süper Amatör’deki mücadelesini izlemek için Derince Stadı’ndaydı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim gezileri kapsamında ilçenin mahalle takımlarından Sırrıpaşa FK’nin Süper Amatör’deki mücadelesini izlemek için Derince Stadı’ndaydı. Sırrıpaşa FK’yı play-off’taki ilk maçında yalnız bırakmayan Zeki Aygün, Derinceliler ile birlikte tribüne çıktı, heyecana ortak oldu. Maç sonunda soyunma odasına giren ve Sırrıpaşa FK’lı oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Aygün, bundan sonraki maçları için de başarı diledi.

Bugün 14:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek mask
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi mask
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi mask
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı" mask
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"
Canlı yayında soruları yanıtlayacak mask
Canlı yayında soruları yanıtlayacak
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi mask
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası mask
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL