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Gebzespor'dan Büyükgöz'e ziyaret

3. Lig 1. Grup temsilcisi Gebzespor’un kulüp başkanı Abbas Sır ve yönetimi, AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkanı İrfan Ayar ve AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

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3. Lig 1. Grup temsilcisi Gebzespor’un kulüp başkanı Abbas Sır ve yönetimi, AKP Gebze İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkanı İrfan Ayar ve AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Gebzespor Başkanı Abbas Sır, "Adaylığınızın hayırlı olmasını diliyorum. 1 Nisan'da seçilmeniz durumunda spora ve sporcuya destek olmanızı sizden bekleyeceğiz. Siz belediye başkan yardımcısıyken şampiyonluk yaşamış isimsiniz. Umarım şampiyonluk yaşayan başkan olursunuz" dedi. Ziyarette spor alanında projeler üreteceklerini söyleyen AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Gençlerimizin spor yapabileceği alanlar üretmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Spor alanında üreteceğimiz hizmetlerle daha sağlıklı bir Gebze inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün 14:29 TSİ - Spor

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