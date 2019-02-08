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Yüksel Yılmaz’a önemli görev

Kocaelili Yüksel Yılmaz Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı oldu.

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Kocaeli’de ve ülkemizde Jeet Kune Do sporu denince ilk akla gelen isimlerden olan Yüksel Yılmaz, merkezi Amerika’nın New York kentinde bulunan Dünya Jeet Kune Do Federasyonu başkan yardımcılığına atandı. Merkezi Avustralya’da bulunan Uluslararası Jeet Kune Do Konfederasyonu (İnternational Jeet Kune Do Confederation) ile merkezi Amerika’da bulunan Dünya Jeet Kune Do Federasyonu (World Jeet Kune Do Federation) birleşti. Birleşme sonrasında başkanlığa Amerikalı Grandmaster Tom Keplar getirilirken, yardımcılarından birisi ise Türk spor adamı Yüksel Yılmaz oldu. Başkan yardımcılığına Yılmaz’ın yanı sıra,  Hindistan’dan Lion Vikas Gihara, İcra Kurulu Başkanı ve CEO’luğa Amerikalı Ahmed Abdallatif atanırken Genel Sekreter olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sultan Elsyad görev yapacak. Direktörlüğe ise Mısır’dan Mohsin Emin atandı.

İKİ ALTIN GETİRMİŞTİ

2017 yılında iki öğrencisi ile katıldığı Sri Lanka'nın Kandy şehrinde düzenlenen Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası'nda Yılmaz’ın iki öğrencisi de kilolarında birincilik alarak altın madalyalarla dönmüşlerdi. 2018 yılında ise Tayland'ın Bangkok şehrinde 67 ülkenin katıldığı Dünya Jeet Kune Do Şampiyonası'na Yılmaz’ın bir öğrencisi katılmış ve o da birincilik alarak Dünya Şampiyonu olmuştu. Şampiyonlarımızın hocası Yüksel Yılmaz, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu’nda çok önemli bir makamda görev yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksel Yılmaz, "JKD branşında ülkemizi onurla temsil ediyoruz. Yarışmalarda en başarılı ülkeyiz. Biz başarıya doymuş değiliz. Önümüzdeki zamanlarda Dubai ve Hindistan'da çok önemli iki şampiyona bizi bekliyor. Mutlaka madalya ve kupa getirmek istiyoruz. Her katıldığımız yarışmada 12'den vurduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü JKD dalında Güney Asya İkincisi yaptık. Daha çok katılımcıyla daha çok derece alabilir kulüp olarak birinci de olabilirdik. Fakat sınırlı sayıda gidebiliyoruz. Ne kadar çok kişiyle katılırsanız o kadar çok derece alır, ancak o zaman kulüp ve takım olarak birinci olabilirsiniz. Dünya Türk JKD'sini görmek istiyor. Çünkü gördüğümüz ilgiden bunu anlıyoruz" dedi. Amerika’da merkezi New York’ta bulunan Dünya Jeet Kune Do Federasyonu’nun yıl içinde dünya çapında şampiyonalar organize edeceği öğrenildi.

Bugün 14:29 TSİ - Spor

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