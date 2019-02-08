Engelli olanın evden çıkma hakkı yok mu?

On yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle, hayatını engelli olarak sürdürmek zorunda kalan Orman Müdürlüğü’nde emekli bir çocuk annesi Sevim Yıldız’ın eşi Asım Yıldız, eşine verilmesi gereken yüzde 90 engelli raporunu alamadığı için tepki gösterdi. Eşine, 9 yıldan beri kendisinin baktığını söyleyen Yıldız, bu süre içerisinde hem çocuğunu büyüttüğünü hem de hayat arkadaşına baktığını aktardı. Derdinin engelli raporu ile araba almak olmadığını söyleyen Yıldız, “Eşim dışarı çıkmak istiyor, çok uzun süredir çarşıya bile gidemedik. Benim arabam var, derdim araba değil. Ama engelli kartımız yok, bu sebeple engelli park yerine park edemiyoruz. Anında gelip ceza yazıyorlar, ben de uygun bir yer bulamıyorum park için, böyle zülüm olmaz” diye konuştu.

RAPOR 88’DEN 73’E DÜŞTÜ

Hastalığın ilk başlarında yüzde 44 oranında rapor aldıklarını söyleyen Yıldız, hastalığın gelişim göstermesi ile birlikte raporun yüzde 88’e çıktığı, fakat daha sonra bir doktorun kendi verdiği raporu yüzde 73’e düşürdüğü anlatarak, şunları söyledi, “ Hastalığın ilk başlarında daha iyiydi ama tabii yine sorunlar vardı. Doktora gittiğimizde omurilik felci dediler, yüzde 44’lük rapor aldık. Daha sonra geriledi, atak geçirmeye başladı. Yine doktora gittik, bu sefer yüzde 88 oranında rapor verildi, aynı doktor raporu girdiği kuruldan sonra yeniden yüzde 73’e indirdi.”

“ARABA ALACAKSIN”

Yıldız, doktorun kendisine ithamda bulunmasına tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: Gittiğim Doktor, “Sana bu raporu versem, gidip araba alacaksın, normal vatandaşların günahı ne dedi?” Ben araba istemiyorum, keşke eşim sağlıklı olsa da bunlarla hiç uğraşmasak. Bir doktor kendini kanun yerine koyamaz, devlet bana bu hakkı vermiş, insan engelli diye sokağa çıkmaya hakkı yok mu? Bakın işte çıkamıyor sokağa. Raporu düşüyorsun ama kadında ilerleme yok, hani ilerleme olsa anlayacağım. Gözleri görmüyor kadının sağlam veriyorlar, konuşamıyor sağlam veriyorlar. Ayıptır, günahtır.

EVDE BAKIM VERİLDİ AMA

Eşi Sevim Yıldız’a verilen raporda, “Evde ve sürekli bakım “ yazdığını belirten Yıldız, evlerine, bakım hizmetlerinden sadece bir kez uğrandığını, başka da uğranmadığını söyledi. Yıldız, “Evde bakım hizmeti aldık, normalde gelip evde kontrolünü yapıp, ilaç yazmaları gerekiyor. İlaç yazmak için hastaneye gittim. Bana doktorun sırası yoksa gir yazdır, sıra varsa yapacak bir şey yok dediler. Benim hastam evde tek başına kalıyor, ben evden çıktım mı, ne olur ne biter Allah’a kalmış. Bir oğlum var, o da çalışmak zorunda, evde bakımdan ne gelen var ne giden. Ben ilaçları evimizin yakınındaki özel hastaneden para ile yazdırmak zorunda kalıyorum. Hani sağlıkta ilerlemiştik, bizi yine özele mahkûm ediyorlar” şeklinde konuştu.