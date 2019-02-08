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Kartepeli Aysima Danimarka’da

Milli takıma seçilen Kartepe Belediyespor’un başarılı karatecisi Aysima Hatice Kurt, Danimarka’da ülkemizi temsil edecek.

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Geçtiğimiz Kasım ayında Rize’de düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerinde toplayan Aysima Hatice Kurt, 54kg ümit bayan kategorisinde almış olduğu Türkiye üçüncülüğü derecesiyle mutluluk yaşattı. Aynı gün milli takım seçmeleri için tatamiye çıkan Kartepeli sporcu milli takım forması giymeye hak kazandı.

KARTEPELİ AYSİMA DANİMARKA’DA

Kartepe Belediyespor’un başarılı sporcusu AysimaHatice Kurt çalışmalarını aralıksız sürdürerek şampiyona hazırlıklarını tamamladı. Milli takım antrenörleri nezaretinde 32 kişilik kafileyle Danimarka’ya giden sporcumuz, Aalborg kentinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli takım forması giyerek ülkemizi ve Kartepe’yi temsil edecek.

Bugün 14:36 TSİ - Spor

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