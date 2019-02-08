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Alikahya’da fitnecilere sert manifesto: BİZE ELİMİZİ KALDIRTMAYIN

Kocaelispor’dan cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, önceki akşam Alikahya’da toplandı.

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Kocaelispor’dan cefakar taraftar grubu Hodrimeydan, önceki akşam Alikahya’da toplandı. Alikahya Ordulular Derneği’nde bir araya gelen Yeşil Siyahlılar, birlik beraberlik mesajları verirken, fitne ve fesadın son bulmasını istedi. Hodrimeydan lideri Enver Güler oldukça gergin görünürken “Bize elimizi kaldırtmayın” diyerek, dedikodu yapanları uyardı

TAVİZ VERİLMEYECEK

Alikahya grubunun ev sahipliğindeki toplantıya Hodrimeydan lideri Enver Güler, Türk Diyanet Vakfı Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve Alikahya Fatih Camii İmamı Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Volkan Özön, iş adamı Haşmet Uçar, Derinceliler grubu lideri Haluk Bozo, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Yahya Kaptan, Paşa, Çarşı Hodrimeydan grupları katıldı.

FİTNECİ FESATLAR!..

İkramın bol olduğu ve Alikahyalıların son derece iyi bir şekilde organize ettiği gecede Enver Güler şunları söyledi: Bu sezon deplasmanlardan iki kez para toplandı. Birisi Çorum, diğeri de son Turgutlu maçı. Turgutlu’da kişi başı 5’er lira topladık. Biz toplanan 1000 lirayı cebimize indirmişiz. Be ş..ler, be a..ler! Ben ve arkadaşlarım buna tamah eder miyiz! Çıkın delikanlı gibi yüzümüze anlatın! Fitneci fesatlar!..

BA-RI-NA-MAZ!

Alkol konusuna gelince… Deplasman içmek, s…mak, kusmak değildir. Geleceksin adam gibi nefes tüketeceksin. Sen oraya içmeye geliyorsun, ben gırtlak yırtıyorum. Sonra da çıkıyorsun elalemin bacısına, babasına, anasına şişe fırlatıyorsun! Senin bacına gelse o şişe ne yaparsın! Herkese söylüyorum. Bizim içimizde bu tipler ba-rı-na-maz! Siz de yanınızda taşımayın, aranıza böylelerini sokmayın. Salın gitsin!.. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 14:38 TSİ - Spor

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