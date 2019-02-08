Antalyaspor bayrağı sabitlenecek

Kocaelispor’un kardeş takımı Antalyaspor’un bayrağı Kocaeli Stadı’nda sabitlenecek. Pazar günü oynanacak olan Halide Edip Adıvar maçı itibari ile asılacak olan ve 2.5 metre en, 4 metre boyundaki bayrak stadın ayrı bir güzelliği, ayrı bir rengi olacak.