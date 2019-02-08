Kocaelispor’un eski futbolcularından Kılıç Arslan Kopuz rahat durmuyor. Alacaklarına istinaden avukatlar üzerinden haciz kağıdı gönderen Kılıç yormaya, vakit almaya devam ediyor. Son olarak Life Ekpress ve Kartepe Sportif Mağazası’na haciz kağıtları gitti. Yetkililer gelen her kağıdın ardından Cumartesi Pazarı yanında bulunan İcra Dairesi’ne cevap yazısı veriyor.
Bugün 14:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:46 TSİ
Kılıç Arslan yormaya devam ediyor
Kocaelispor’un eski futbolcularından Kılıç Arslan Kopuz rahat durmuyor.
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Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz