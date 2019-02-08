Kılıç Arslan yormaya devam ediyor

Kocaelispor’un eski futbolcularından Kılıç Arslan Kopuz rahat durmuyor. Alacaklarına istinaden avukatlar üzerinden haciz kağıdı gönderen Kılıç yormaya, vakit almaya devam ediyor. Son olarak Life Ekpress ve Kartepe Sportif Mağazası’na haciz kağıtları gitti. Yetkililer gelen her kağıdın ardından Cumartesi Pazarı yanında bulunan İcra Dairesi’ne cevap yazısı veriyor.