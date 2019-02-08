Şampiyonlar hızlı başladı! 4-0…

İlimizi Okullar Arası Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden, geçen yılın futsalda Dünya ikincisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Bilecik’teki ilk maçında, geçen yılın Türkiye üçüncüsü Kayseri Özel Açı Koleji’ni 4-0 mağlup ederken, goller Selis (2), Ece ve Kübra’dan geldi. Kızlarımız dünİstanbul Meraşel Lisesi ile karşılaşacaktı. Temsilcimizin yarınki rakibi ise Eskişehir olacak. Barbaros Hayrettin grubunda ilk ikiye kalırsa finale kalacak. Çapraz eşleşme sonrası final maçı da kazanılırsa Gölcük ekibi adını Türkiye finallerine yazdıracak.