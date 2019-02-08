İlimizi Okullar Arası Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden, geçen yılın futsalda Dünya ikincisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Bilecik’teki ilk maçında, geçen yılın Türkiye üçüncüsü Kayseri Özel Açı Koleji’ni 4-0 mağlup ederken, goller Selis (2), Ece ve Kübra’dan geldi. Kızlarımız dünİstanbul Meraşel Lisesi ile karşılaşacaktı. Temsilcimizin yarınki rakibi ise Eskişehir olacak. Barbaros Hayrettin grubunda ilk ikiye kalırsa finale kalacak. Çapraz eşleşme sonrası final maçı da kazanılırsa Gölcük ekibi adını Türkiye finallerine yazdıracak.
Bugün 14:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:47 TSİ
Şampiyonlar hızlı başladı! 4-0…
İlimizi Okullar Arası Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden, geçen yılın futsalda Dünya ikincisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Bilecik’teki ilk maçında, geçen yılın Türkiye üçüncüsü Kayseri Özel Açı Koleji’ni 4-0 mağlup ederken, goller Selis (2), Ece ve Kübra’dan geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:45 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz