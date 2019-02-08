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KÖRFEZSPOR Pazar günü Nevşehir’i ağırlıyor

Körfezspor, liderin 2 puan gerisinde bulunan Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Faruk Uzuner, “Kazanmak için sahada olacağız” dedi.

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TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Körfezspor Pazar günü saat 13.30’da, Alparslan Türkeş Stadı’nda Nevşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını yarınki ter antrenmanıyla tamamlayacak olan Körfezspor önceki gün maçın provasını yaptı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, koordinatif ısınmanın ardından, çift kale maçta karşı karşıya geldi. Son haftalarda ortaya koydukları maç performansıyla motivasyonları yükselen oyuncuların kıran kırana çekişmenin yaşandığı antrenmandaki isteği ve hırsı dikkat çekti.

“KAZANMAK İSTİYORUZ”

Maça hazır olduklarını ve oyuncuların azim, hırs ve oynama isteğinden çok memnun olduğunu belirten teknik direktör Ömer Faruk Uzuner, “Rakibimizin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Liderle aralarında 2 puan fark var. Arkalarında çok iyi taraftar desteği de var. Bizler kendilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sahaya da futbolun doğrularını yapmak ve kazanmak için çıkacağız. Hazırlıklarımızı yarın tamamlıyoruz. Kendi evimizde seyir zevki yüksek, centilmence, güzel bir maç izlettirmek ve günün sonunda da mutlu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DEPLASMANDA YÜZDE 50

Geçen yıl profesyonel lige yükselen ve 3.Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Nevşehir Belediyespor 19 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. 42 puanlı lider Hekimoğlu Trabzon’un 2 puan gerisinde bulunan ve evinde mağlubiyeti olmayan 3 takımdan biri olan Nevşehir Belediyespor’un deplasman karnesinde; 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 18 puanı bulunuyor. Nevşehir ekibinin deplasmanda kazanma oranı yüzde 50.

Bugün 14:46 TSİ - Spor

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