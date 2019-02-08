Derbilerin derbisinde gol yağmuru

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde hafta içi mesaisi tamamlandı. Aynı mahallenin iki takımının buluşmasında Selanikspor, Yenidoğan Serdar takımını 5-1 yendi.
Toplu sonuçlar şöyle…
Gebze Balkanspor: 1-Darıcaspor: 5
Yenidoğan Serdar: 1-İzmit Selanik: 5
KYÖD : 0-Hereke Genç. ve Eğitim: 3
Kirazlıyalı:3-Yeniyalı Barbaros: 2
Uzuntarlaspor: 0-Ulaşlıspor: 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz