Hafif ticari araç bariyerlere çarptı!

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde Sertip Taşdelen yönetimindeki 34 KE 2895 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Nevzat Taşdelen, Barış Ün ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.