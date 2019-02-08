Kuzey Kutbunu keşfettiler

Kentimizde turizm alanında çalışmaları yürüten YİV TOUR, Türkiye genelinden misafirlerinin de olduğu Kuzey Kutbu turu ile eczacılar Banu Pınarbaşı, Nihal Pınarbaşı, işadamı Bekir Pınarbaşı, BMW Öztorun Müdiresi Elif Babacan ve turizmci Hacer Madenüs’ün de aralarında bulunduğu Kocaelilileri, Kuzey Kutbu’nun atmosferini yaşamaya götürdü.
- 23 DERECE SOĞUK
Tura katılan Kocaelililerin, Ren geyiği ile kızak kullanıp, cam igloo otellerde kaldığı belirtildi. Tatilcilerin ayrıca, Kuzey Kutup Çizgisinin ilerisinde yer alan Helsinki şehrini de gezerek, somon ve geyik etinin tadına baktığı öğrenildi. Tatilseverlerin, Finlandiya’da bulunduğu sırada derecelerin – 23’ü gösterdiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz