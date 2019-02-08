Fotomer’den, ücretsiz fotoğrafçılık kursu

10 yıldan bu yana fotoğrafçılık alanında hizmet verdiğini aktaran Fotomer işletmesinin yetkilileri, fotoğrafçılığa meraklı Kocaelilileri ücretsiz kurslara beklediklerini duyurdu. Kurs kapsamında, öğrencilerin sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmadığı, uygulamalı eğitimlerin de gerçekleştirildiği öğrenildi.

TECRÜBELERİ PAYLAŞIYOR

İşletmesinin açtığı ücretsiz fotoğraf kursları hakkında değerlendirmelerde bulunan işletme sahibi Orhan Akbaş, “Gelişen yeni teknikler, teknolojik gelişmeler ve yeni çıkan fotoğraf makineleriyle özel bir sektöre dönüşüyor. Fotoğrafçılığa olan yoğun ilgiye rağmen, eğitim almadan fotoğraf çekme işi sanata dönüşmüyor. Bizlerde Kocaeli’nin her köşesinde fotoğraf çekmiş bir ekip olarak tecrübelerimizi fotoğraf meraklılarına anlatma kararı aldık” dedi.