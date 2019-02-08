Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:06 TSİ- Gündem G: Bugün 15:08 TSİ

Başkanlar, İHA kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli'nin ilk ve tek havacılık koleji olan Kokpit Koleji'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Kocaeli'nin ilk ve tek havacılık okulu olan Başiskele Kokpit Koleji'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette okulun kurucuları Halil Arkın Savurken, Uğur Temel ve Özer Büker de ev sahibi olarak hazır bulundu. Okulun eğitim kadrosu ve öğrenciler ile sohbet eden Karaosmanoğlu ve Ayaz okul hakkında bilgi topladı.

EĞİTİM ALDILAR

 2018 - 2019 yılında yeni eğitime başlayan okulda incelemelerde bulunan başkanlar, incelemelerinin ardından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi aldı. Önce teorik eğitim alan Karaosmanoğlu ve Ayaz bu eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra pratik eğitimi aldı. İHA'ların uzaktan kumandasını eline alan başkanlar uzunca bir süre İHA'ları başarıyla kullandıktan sonra eğitimlerini başarıyla tamamladılar.

Bugün 15:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Adnan Zanburkan görevden alındı! mask
Adnan Zanburkan görevden alındı!
Google'da en çok aranan aday belli oldu mask
Google'da en çok aranan aday belli oldu
Millet İttifakından Bekirdere çıkarması mask
Millet İttifakından Bekirdere çıkarması
Başkanlar, İHA kullandı mask
Başkanlar, İHA kullandı
Körfez’de ‘bu yolda hep birlikteyiz’ dediler mask
Körfez’de ‘bu yolda hep birlikteyiz’ dediler
Çukurbağ’a kadın aday çıktı mask
Çukurbağ’a kadın aday çıktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL