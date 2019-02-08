Başkanlar, İHA kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Kocaeli'nin ilk ve tek havacılık okulu olan Başiskele Kokpit Koleji'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette okulun kurucuları Halil Arkın Savurken, Uğur Temel ve Özer Büker de ev sahibi olarak hazır bulundu. Okulun eğitim kadrosu ve öğrenciler ile sohbet eden Karaosmanoğlu ve Ayaz okul hakkında bilgi topladı.

EĞİTİM ALDILAR

2018 - 2019 yılında yeni eğitime başlayan okulda incelemelerde bulunan başkanlar, incelemelerinin ardından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi aldı. Önce teorik eğitim alan Karaosmanoğlu ve Ayaz bu eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra pratik eğitimi aldı. İHA'ların uzaktan kumandasını eline alan başkanlar uzunca bir süre İHA'ları başarıyla kullandıktan sonra eğitimlerini başarıyla tamamladılar.