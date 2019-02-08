Gölcüklü kadınlar Ellibeş ile buluştu

Eriklitepe Tabiat Parkında düzenlenen toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Genel Sekreteri Fatih Bayram, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Gölcük Bayanlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Siyasi Parti Kadın Kolları Başkanları, Yönetimi ve Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Aylık olağan toplantı nedeniyle kadınlara seslenen başkan Ellibeş, “Bayanlarımızın talepleri her zaman olduğu gibi, çözüme kavuşturulacaktır. 41 yıldır belediyede Gölcük halkının hizmetinde olduk. Bu geçen 41 yıllık süreç içerisinde sevdiğim halka hizmet etme işini severek yaptım. Ben tüm halkımızdan memnunum. Allah onlardan razı olsun” dedi.