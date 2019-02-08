İlim Yayma’dan Güzel Ahlak dersi

Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti, önceki gün güzel ahlak konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak, Prof. Dr. Hamdi Döndüren davet edildi. Döndüren katılımcılara, “Güzel ahlakın, İslam dinindeki yerini” anlattı. Karamürsel İlim Yayma Vakfı yeni bina konferans salonunda düzenlenen söyleşiye Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçe müftülüğüne bağlı imamlar, okul müdürleri, Akçakoca Karamürsel İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

AHLAKİ DEĞERLER

Programın açılış konuşmasının yapan Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan katılımcılara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini duyurdu. Taşkan’dan sonra söyleşiye geçen Prof. Dr. Döndüren, güzel ahlaka ilişkin şu bilgileri paylaştı: Ahlak kelimesinin birçok anlamı vardır. Mesela huy, töre, doğuştan gelen özellik, toplum içerisinde uyulması gereken kural bu anlamlardan belli başlılarıdır. Ancak bizim bildiğimiz ahlak, hani şu babamızın bize bizim de çocuklarımıza en büyük miras olarak bıraktığımız, bırakacağımız şey insanı iyiye, güzele ve olumlu davranışlara yönlendiren ahlaktır.