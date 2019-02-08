Atakan ve arkadaşları, KYÖD’te anılacak

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47 yıl önce Başiskele yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İzmit’in ilk ve tek kadın belediye başkanı Leyla Atakan ile geçirdiği kazada hayatını kaybeden belediye beraberindeki heyetten başkan vekili İsmail Kolaylı, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Abdurrahman Yüksek ve Feridun Özbay düzenlenecek törenle anılacak.



İZMİT BULUŞACAK

Yarın KYÖD’te düzenlenecek törene Geçmiş Dönem İzmit Belediye Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 2019 Yerel seçimleri Siyasi Parti İzmit Belediye Başkan Adayları, Vefat Edenlerin aile ve yakın dostları, Sivil Toplum Kuruluşları, 1968 - 1972 yılı İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, Yazılı ve İnternet Basının Köşe Yazarları ve KYÖD üyeleri davet edildi.