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Erken teşhise dikkat çektiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4 Şubat Dünya Kanser Gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle farkındalık oluşturmak üzere kent genelinde farklı etkinlikler gerçekleşti. Erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinliklerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Kocaeli Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servis ve polikliniğinde kanser hastalarına müzik eşliğinde moral etkinliği düzenlendi.

BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kanser 2018 yılında en fazla ölüme yol açan en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. Erken teşhis ile kanserden tamamen korunmanın sağlandığı günümüzde konunun toplumda daha fazla bilinirliğinin artması büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi de bu doğrultuda Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturmak adına İzmit ve Derince’de erken teşhisin önemine dair bilgilendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Bugün 15:12 TSİ - Sağlık

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