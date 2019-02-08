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SEDAŞ, elektrikçilerle buluştu

Marmara bölgesine elektrik dağıtımı görevi üstlenen SEDAŞ, Gebze Elektrik Teknisyenleri Odası Üyeleri ile bir araya geldi.

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Kocaeli başta olmak üzere, Marmara’ya elektrik dağıtım görevini üstlenen SEDAŞ, hizmet kalitesini arttırmak adına elektrikçiler odası ile bir araya geldiğini aktardı. Gebze SEDAŞ binasında gerçekleşen toplantıya, Gebze SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Bölge Sorumlusu Burhan Demirpehlevan ve Enerji Müsaadeleri 3.Şahıslar Proje Onay Sorumlusu Kerem Bıyıklı’nın yanı sıra Gebze Elektrik Teknisyenleri Odasının 40 üyesi katıldı.

VERİMLİLİK KONUŞULDU

SEDAŞ yetkilileri, toplantıda 2018 yılını değerlendirirken,  değişen yönetmelik, iş akışları, yapılan uygulamalar ve beklentilerle ilgili fikir alış verişinde bulunulduğunu belirtti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Verimliliği, kaliteli hizmeti, etkin iletişimi, bilgi paylaşımının esas aldığını ve işbirliği ortamını geliştirmeyi amaçlayan toplantı, taraflar açısından son derece verimli geçti “denildi.

Bugün 15:12 TSİ - Ekonomi

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