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Yarhisar, tatilde 996 misafir ağırladı

2005 yılına kadar görev yaptıktan sonra hizmet dışı kalan Keşif-Karakol gemisi Yarhisar, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ağırlıkta olduğu 996 ziyaretçiyi ağırladı.

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Türk donanmasında kırk yıl "Keşif-Karakol gemisi" olarak görev yapmasının ardından 2005 yılında hizmet dışı kalan T.C.G.Yarhisar,  27 Ekim 2006 tarihinden itibaren Kavaklı sahilinde müze gemi olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar birçok ziyaretçi ağırlayan gemi, okulların sömestr tatiline girmesi nedeniyle de ziyaretçi ağırlamayı devam ettirdi. Sorumluluğu belediyeye ait olan geminin, tatilde öğrenci ağırlık 996 kişi tarafından ziyaret edildiği öğrenildi.

“İLGİ YOĞUNDU”

Gemiye gerçekleştirilen ziyaretler hakkında konuşan müze gemi müdürü İlhan Akbulut, " Her yaş grubundan öğrencilerimiz ve ailelerinin ziyaretleri sonucu; on altı günde, bir aylık ziyaretçi sayısını geçtiğimizi söyleyebiliriz" dedi. Konu ile ilgili değerlendirme yapan bir başka isim, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz, ilginin artmasını bekliyoruz “ diye konuştu.

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