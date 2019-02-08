Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının, Sekapark-Plajyolu arasındaki güzergâhında çalışmalar tamamlandı. Bilim Merkezi’nden başlayıp Plajyoluna kadar uzanacak olan 2.2 km uzunluğundaki Tramvay uzatma hattının ilk etabının açılışı için 9 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Seka -Bilim Merkezi Durağı’nda tanıtım programı yapılacak.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Toplam 2.2 km’lik hattın, bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısmında çalışmalar tamamlandı. Sekapark – Plajyolu hattında 4 istasyon bulunuyor. Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım tamamlandı. Bu kısımda Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyonları hazır hale getirildi. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
4 YENİ İSTASYON
Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri ve ulaşıma konfor getiren Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz