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Valilik ve Ford Otosan, eğitim protokolü imzaladı

Kocaeli Valiliği ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Arasında Yapılan “Mesleki Eğitim-Sektör İşbirliği” Protokolü İmza Töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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İmzalanan Mesleki Eğitim-Sektör İşbirliği protokolüyle; Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bütün ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca işletmenin imkânları dahilinde başarılı öğrencilere burs verilecek ve Gölcük 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencilere istihdamda öncelik sağlanacağı belirtilen protokol Vali Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı.

İMZALAR ATILDI

Valilik Makamında gerçekleşen imza törenine; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İnsan KAYNAKLARI Direktörü Ali Rıza Aksoy, Eğitim Gelişim Müdürü Elif Sinmaz, Mesleki Eğitim Akademisi Ekip Lideri Hüseyin Yakup Temur katıldı.

 EĞİTİM KALİTESİ

Vali Hüseyin Aksoy törende yaptığı konuşmada; “Bugün Ford Otosan ile protokol imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ford Otosan Türkiye’nin önemli bir sanayi kuruluşu. Otomotiv sektörü de hızla gelişen bir sektör. Bu anlamda yeni gelişen teknolojilerin takip edilmesi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından bunların izlenmesi ve öğrenilmesi de oldukça önemli. Bu yönüyle baktığımızda hem sektöre, hem de eğitimin kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sunacak güzel bir işbirliği protokolü olacaktır ” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün 15:35 TSİ - Ekonomi

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