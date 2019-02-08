Karamürsel’de yaya haklarına tam destek

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla İzmit’te gerçekleştirilen etkinliklerin bir yenisi Karamürsel Hikmet Özbağçı İlkokulu konferans salonunda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediyesi Başkan Vekili Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, daire amirleri okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

YAYA ÖNCELİĞİ

Program nedeniyle söz alan Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, “Artık araç sürücülerinin, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi yayaya zorunlu hale geldi.