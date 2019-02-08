Ayaz, emniyete drone hediye etti

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ilçede halkın yoğun olduğu park, mesire alanı, sahil ve okul çevrelerinde asayiş ve güvenlik uygulamalarının daha detaylı yapılabilmesi adına, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne insansız hava aracı hediye etti.

HALKIN HİZMETİNDE

Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılık, asayiş ve trafik olaylarında da etkin görev üstlenen İnsansız Hava Araçları bundan sonra Başiskele sokaklarından gezecek. Hem ziyaretten hem de hediyeden dolayı teşekkür eden Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Kesgin, İHA’ların sonuna kadar Başiskele halkının güvenliği için kullanılacağını söyledi.