Körfez’de ‘bu yolda hep birlikteyiz’ dediler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık yetkililerin önem verdiği, “Öncelik yayanın, öncelik hayatın” projesi Türkiye genelinde yayılmaya başladı. Proje ile ilgili sık sık kamu spotlarının da yayınlandığı projeye, Körfez’den de destek geldi. Petkim Ortaokulu önünde Eşref Bitlis Caddesinde düzenlenen programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Durgut, Petkim Ortaokulu yetkilileri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

DUYARLI OLUNMALI

“Öncelik yayanın, öncelik hayatın” etkinliğinde katılımcılara seslenen, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, sürücüleri duyarlı olmaya davet ediyorum diyerek, “ İçişleri Bakanlığımız bünyesinde tüm Türkiye’de hayata geçirilen bu anlamlı proje, ilçemizde toplam 44 okulda uygulandı. Yaşadığımız hayat değerli. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.