Anne Şehir Projesi 60 bin anneye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından “Evden Okula Haydi Anneler Spora” sloganı ile “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi” 21 Kasım 2016 tarihinde hayata geçirilmişti. Proje ile Kocaeli’nin annelerinin durağan bir hayat değil, hareketli bir yaşam sürmeye başlaması amaçlandı.

60 BİN ANNE

Proje ile okullardaki atıl mekânlar düzenlenerek cazibe alanına dönüştürüldü. Aynı zamanda proje kapsamında fiziki ve sosyal aktiviteler ile annelerin okul aile bağları da güçlendi. Proje kapsamında 1 yılda 30 bin anneye ulaşıldı. Yetkililer, kısa sürede 30 bin katılımcıya ulaşmak projenin spor, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel açıdan ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini iddia etti. 2016’dan bu yana Kocaeli’de ikamet eden 60 bina anneye hizmet verildiği kaydedildi.