Kavaklı Mahallesi’nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesine taşınmıştı. 2018 yılında hak sahiplerine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş anahtarlarının teslim edilmesinin ardından eski sanayide hizmet veren esnafların Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınma işlemleri sona erdi. Yeni yerlerine geçen sanayi esnafı ardından boşalan eski sanayideki işyerleri Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ve Zabıta ekipleri gözetiminde yıkımlarına devam ediyor.
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Gölcük’ün eski sanayi sitesi yıkılıyor
Kavaklı Mahallesi’nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesine taşınmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz