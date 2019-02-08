Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:46 TSİ

Gölcük’ün eski sanayi sitesi yıkılıyor

Kavaklı Mahallesi’nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesine taşınmıştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kavaklı Mahallesi’nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesine taşınmıştı. 2018 yılında hak sahiplerine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş anahtarlarının teslim edilmesinin ardından eski sanayide hizmet veren esnafların Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınma işlemleri sona erdi. Yeni yerlerine geçen sanayi esnafı ardından boşalan eski sanayideki işyerleri Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ve Zabıta ekipleri gözetiminde yıkımlarına devam ediyor.  

Bugün 15:45 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı mask
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı
Baklava fiyatlarında büyük değişim! mask
Baklava fiyatlarında büyük değişim!
Belediyeler, sebze-meyve satacak! mask
Belediyeler, sebze-meyve satacak!
İzmit Su A.Ş'de EYLEM! mask
İzmit Su A.Ş'de EYLEM!
Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor mask
Kocaeli’de senetler teker teker patlıyor
AVM görünümlü haller geliyor mask
AVM görünümlü haller geliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL