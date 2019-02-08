Gölcük’ün eski sanayi sitesi yıkılıyor

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Kavaklı Mahallesi’nde hizmet veren Gölcük Sanayi Çarşısı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesine taşınmıştı. 2018 yılında hak sahiplerine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş anahtarlarının teslim edilmesinin ardından eski sanayide hizmet veren esnafların Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınma işlemleri sona erdi. Yeni yerlerine geçen sanayi esnafı ardından boşalan eski sanayideki işyerleri Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ve Zabıta ekipleri gözetiminde yıkımlarına devam ediyor.